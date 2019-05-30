Evde içki üretimine polis baskını

Isparta'da polisin bir eve yaptığı baskında çok miktarda sahte alkol ele geçilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte ve kaçak içki üretimini engellemek için çalışma başlattı. İl merkezinde alınan istihbari bilgiler ve yapılan araştırmalar sonucu bir şahsın evinde sahte içki üretimi yaptığı tespit edildi. Yener Ç.'nin evi ve iş yerine düzenlenen baskında 48 şişe sahte alkol, doluma hazır vaziyette 18 litre alkol, 8 litre etil alkol ve 170 adet boş şişe ele geçirildi. Gözaltına alınan Yener Ç. hakkında adli işlem başlatılırken, sahte içkilere de el konuldu.