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Evden cephanelik çıktı

Isparta’da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 29 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta'da Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 29 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, alınan bir ihbarı değerlendiren Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Vatan Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi. Polis, H.A.'ya ait eve düzenlediği baskında 29 adet 7.65 milimetre ruhsatsız silah ele geçirildi. Ele geçirilen silahlara el konulurken, 1 kişi de gözaltına alındı.


Öte yandan, konuyla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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