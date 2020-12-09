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'Evim yakın' dedi cezadan kurtulamadı

Isparta’da bir cami avlusunda oturan genç kıza sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı.

Isparta'da bir cami avlusunda oturan genç kıza sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası uygulandı.Genç kızın evinin lakın olduğunu söylemesi ceza yemesini engellemedi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasında kentin farklı noktalarında denetimler gerçekleştiriyor. Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıslara cezai işlemler uygulanıyor. Bu kapsamda saat 23.00 sıralarında Yedişehitler Mahallesi 2960 sokak üzerinde bulunan Mevlana Camii avlusunda birkaç gencin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye mahalle bekçileri yönlendirildi. Cami avlusuna gelen bekçiler, burada genç bir kızla karşılaştı. Genç kıza sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle para cezası uygulandı. Bekçiler evinin yakın olduğunu söyleyen genç kıza ikametine gitmesini ve sokağa çıkma kısıtlaması bitene kadar dışarı çıkmamasını söyledi.

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