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Evinde yapay ısı, ışık düzeneğiyle kenevir yetiştirdi, jandarma yakaladı

Isparta’da evinde kurduğu sistemle kenevir yetiştiren şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalanırken, 12 kök kenevir bitkisi ele geçildi.

Isparta'da evinde kurduğu sistemle kenevir yetiştiren şahıs jandarmanın operasyonuyla yakalanırken, 12 kök kenevir bitkisi ele geçildi.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Şarkikaraağaç ilçesinde bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda evini sera haline getirerek kenevir bitkisi yetiştirdiği tespit edilen şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada yapay ısı, ışık ve nemlendirme düzeneği ile saksılar içerisinde yetiştirilmiş 12 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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