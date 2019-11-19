Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası başladı

Sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor branşlarının bilinirliğini arttırmak amacıyla 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvası ile ev hanımları ve çalışan kadınların, düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması amacıyla 'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası düzenleniyor.

'Evinin Sultanları' Voleybol Turnuvası Işıkkent Spor Salonunda dün start aldı. Voleybol turnuvasına 15 takım katılım gösteriyor. 'Sokaklar Bizim 3x3' Basketbol Turnuvası bugün başlayacak. Basketbol turnuvasına 13 takım katılım sağlıyor. Her iki turnuva da 1 Aralık 2019 tarihinde sona erecek. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Işıkkent Spor Salonunda düzenlenen turnuvalara tüm halkı davet etti.