İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fedakar öğretmenler okulu güzelleştirdi

Gelendost Şehit Erhan Cakmak orta okulu öğretmenleri bir araya gelerek okulun sınıf kapılarını boyadı.


Gelendost Şehit Erhan Cakmak orta okulu öğretmenleri bir haftalık tatilde seminer sonrası okul sınıf kapılarını el birliği ile boyama çalışmaları yaptı. Öğretmenler, öğrencilerin daha temiz ve sağlıklı sınıflarda eğitim görmesi için öğretmenlerin okul içinde yıpranan bütün sınıf kapılarını tadilat yapıp boyadıklarını belirterek, çalışmanın ardından sınıfların güzel bir görünüme kavuştuğunu, hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin mutlu olduğunu ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.