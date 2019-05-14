FETÖ bağlantılı şirketin yılan hikayesine çevirdiği ITKM'de umut veren gelişme

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Kayyum Heyeti Başkanı Muhiddin Gülal Isparta'ya gelerek Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile görüştü. Yaklaşık 22 yıldan bu yana tamamlanamayan ve son olarak FETÖ bağlantılı Kadıahmetoğulları'ndan TMSF'ye devredilen Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi'nde (ITKM) incelemelerde bulunan Gülal, “Cenazeyi hep birlikte ortadan kaldıracağız. Temmuz ayında inşaat hareketliliği başlayacak” dedi.

Isparta'da yapımı ve tamamlanması yılan hikayesine dönen ITKM'de AK Partili Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesiyle birlikte en önemli vaatleri arasında yer alan ITKM konusunda çalışmalar başlatıldı. Isparta'ya gelen TMSF Başkanı Gülal, önce Belediye yetkilileriyle görüştü ardından, ITKM'yi gezdi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Gülal, “Heyetimle birlikte Isparta'da olmaktan mutluluk ve huzur duyuyoruz. Burası FETÖ'ye bağlı Kadıahmetoğllurı tarafından inşa edilmiş ve şimdi de bize geçti. Buraya daha evvel gelmek istedik. Burası bir milli servettir. Burası Türkiye için bir değerdir. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen çözüm için inancını ortaya koydu. Çalışmalarımız nihai aşamaya geldi. Aziz Ramazan ayının manevi atmosferinden dolayı çalışmalarımıza camii içerisinden başladık. Müteahhidimiz söz verdi ve Kadir Gecesi'nde namazı burada kılacağız. Buranın borcu çok. Her şeye rağmen sözleşme aşamasına geldik. Burada yakın bir zamanda hayat canlanacak. İnşallah açılışı yapmak bize ve Belediye Başkanımıza nasip olacak. Şükrü Başdeğirmen beye çok teşekkür ederim. Önümüzdeki süreçte hareketliliği göreceğiz” dedi.

Başdeğirmen: “22 yıldır bekliyoruz, seçim öncesi söz verdik”

TMSF Başkanı Gülal'a teşekkür ederek açıklamalarına başlayan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise, “Başkanımıza ve kurul heyetine ITKM hassasiyeti için teşekkür ederim. Uzun yıllardır ITKM için bekleyiş içerisindeyiz. 22 yıldır bekliyoruz. Seçim öncesi söz verdik. TMSF yönetiminden o kadar sıcaklık ve samimiyet gördük ki neden burası önce yapılmadı dedik. Çok özel ve özverili bir başlangıçtayız. Güzel sonucu hep beraber göreceğiz. İlk ricamız Camii'den başlamaktı ve o da nasip oldu. İnşallah Kadir Gecesi namazımızı burada kılarız. ITKM'nin 1 yıl içerisinde bitmesi inancındayız. Sorunsuz bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine olur” diye konuştu.

“Bu cenazeyi hep beraber ortadan kaldıracağız”

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TMSF ve Kayyum Heyeti Başkanı Muhiddin Gülal, “Geçmişe takılı kalırsak burası için 20 yıl daha kaybederiz. Ortada bir cenaze var. Bu cenazeyi hep beraber ortadan kaldıracağız. Belirttiğim gibi buralar milli servettir. Tüm Isparta'nın bu hedefe kilitlenmesini istiyorum. Temmuz ayında ITKM'de inşaat hareketliliği başlayacaktır” ifadelerini kullandı.