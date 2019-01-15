FETÖ'den KHK ile kapatılan şirket için “FETÖ'ye ait değildir, bunun hukuki dayanağı yoktur” yorumu

‘17-25 Aralık Kumpası'nın firari eski savcısı Muammer Akkaş'ın amcası ve KHK ile kapatılan FETÖ şirketi Altınbaşak'ın mütevelli heyet başkanlığında bulunan kuyumcu Faruk Akkaş, Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, “Altınbaşak FETÖ'ye ait değildir. Bu beyanları kabul etmiyorum. Bunun hiçbir hukuki dayanağı yoktur” dedi. Akkaş ayrıca, mahkeme başkanı tarafından kendisine yöneltilen, “FETÖ İl İmamı Osman Demirhan talimatıyla 1.3 milyon tutarında kredi çekilen Bank Asya'dan gelen paranın Türkçe Olimpiyatları'nda kullanıldığı” yönündeki soruya ise “İhtiyaç için kredi çekildiği doğrudur ancak, Osman Demirhan talimatıyla Türkçe Olimpiyatları'na yatırmak için çekildiği doğru değildir” diye savunma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta mitinginde açıkladığı FETÖ'ye ait 100 kilo altının kentteki bir bankadaki kiralık kasalarda bulunmasıyla ilgili 19 Şubat 2018 tarihinde Antalya'da annesinin evinde saklandığı sırada yakalanan, FETÖ üyesi olduğu öne sürülen ‘17-25 Aralık Kumpası'nın firari eski savcısı Muammer Akkaş'ın amcası kuyumcu Faruk Akkaş ile aile bireyleri ile akrabalarının yargılandığı dava görüldü.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2018 yılı Ekim ayında, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma - Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme ve özel belgede sahtecilik” suçlamalarıyla açılan davaya istinaden Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanan FETÖ/PDY'nin Isparta'daki en büyük ticari kuruluşları olan Altınbaşak Eğitim Yayın ve Ticaret Limited Şirketi ve Altınbaşak Eğitim Yayın Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yüzde 20 hisse ile ortaklığının bulunduğu ve burada yönetim kurulu başkanı olduğu ortaya çıkan tutuklu sanık Faruk Akkaş, tutuksuz sanıklar eşi S.A., babası S.A. ve kayınbiraderleri Ş.Ç. ve eski banka müdür yardımcısı İ.S.Ç.'nin yargılandığı davada, İ.S.Ç. dışındaki tüm sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cemal Duman, davada sanık yoklamaları alındıktan sonra mahkeme salonunda yer almayan Faruk Akkaş'ın kayınbiraderi İ.S.Ç. hakkında mahkeme tarafından istenen dijital evrak raporlarının ilgili kurumlardan geldiğini söyledi.

Duruşmada, Mahkeme Başkanı Duman tarafından, “30 Ekim 2018 tarihinde ifadesi alınan Y.B.'nin, tutuklu sanık Faruk Akkaş'ın mütevelli heyet başkanı olduğu dönem hakkında verdiği ifadede, o dönem FETÖ şirketi için, örgütün Isparta İmamı olduğu öne sürülen Osman Demirhan talimatıyla dönemin şirket muhasebecisi E.Ç.'nin Bank Asya'dan 1.3 milyon lira tutarında kredi çekerek, Türkçe Olimpiyatları için harcandığı, daha sonra o borcu kapatmak üzere yeniden bu kez Türkiye İş Bankası'ndan kredi çekildiği” yönündeki soruya yanıt veren tutuklu Sanık Akkaş, “Altınbaşak'taki görevimi 10 Aralık 2014 tarihinde devrettim. İhtiyaç için kredi çekildiği doğrudur ancak, Osman Demirhan talimatıyla Türkçe Olimpiyatları'na yatırmak için çekildiği doğru değildir” dedi.

Olağanüstü Hal (OHAL) dönemindeki Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Altınbaşak şirketinin FETÖ ile bağlantısı olup olmadığı yönünde mahkeme başkanı tarafından yöneltilen soruya karşılık, şirketin FETÖ ile bağının bulunmadığı yönünde yanıt veren ve suçlamayı kabul etmeyen tutuklu sanık Akkaş, “Altınbaşak FETÖ'ye ait değildir. Bu beyanları kabul etmiyorum. Bunun hiçbir hukuki dayanağı yoktur” dedi.

Mahkeme Başkanı Duman tarafından daha sonra tutuksuz sanık İ.S.Ç. hakkında geçen yıl açılan davaya istinaden ilgili bankadan istenen kiralık kasalara ilişkin belgelerin, kendilerine ulaştığı belirtildi.

İddia makamından MASAK raporu ve tutukluluğun devamı talebi

Mahkeme heyeti tarafından daha sonra Kamu adına İddia Makamı tarafından yapılan mütalaada, dosya kapsamında kiralık kasalardaki altınların FETÖ/PDY'ye ait olup olmadığı yönünde mali analiz raporu düzenlenmesi için Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gerekli yazının gönderilmesi ve sorulması, sanığın üzerine atılı suçlamaların niteliği, kuvvetle suç şüphesi ve unsurlarının bulunması nedeniyle, tutukluluğunun devamı istendi.

“Y.B.'nin verdiği ifadeler, hayatın olağan akışına aykırıdır”

Sanık avukatı tarafından yapılan savunmada, Mahkeme Başkanı tarafından başsavcılıkça 30 Ekim 2018 tarihinde ifadesi alınan Y.B.'nin verdiği ifadelerin, hayatın olağan akışına aykırı olduğu ve o dönemde söz konusu şirketin; eğitim bölümünün Milli Eğitim Bakanlığına, mali konularının da Maliye Bakanlığına bağlı olduğu ve hesaplarının da denetlendiğini belirtti.

Sanık avukatı diğer yandan, yapılan denetimlerde belirtildiği şekilde bir para akışının bulunmadığını öne sürerek, bulunan 100 kilo altının iddia makamı tarafından yapılan mütalaada istenen MASAK analizi için ‘Mahkemenin takdiridir' yorumunu yaptı.

“Altınların FETÖ'ye ait olduğu veya sağlandığına dair bir emare yok, tamamen alın terleridir”

Sanık avukatı ayrıca, sanık Akkaş'ın babadan oğula çok uzun yıllardır kuyumculuk mesleğini icra ettiği, bugün hangi kuyumcuya gidilirse gidilsin, aynı veya daha fazla miktarda altının elinde bulunmasının olağan bir durum olduğunu savunarak, “Altınların FETÖ'ye ait olduğu veya sağlandığına dair bir emare yok, tamamen alın terleridir” ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı tahliye talebinde bulundu

Sanık avukatı savunmasının devamında, mahkemece daha önce bilirkişi tarafından verilen rapordaki, “Kuyumculukla uğraşan bir kişide bu kadar altın bulunması normaldir” ifadesini anımsatarak, sanığın uzun tutukluluk hali de gözönünde bulundurularak, tutuksuz yargılanması ve tahliyesini talep etti.

Avukatının yaptığı tahliye talebine katıldığını kaydeden sanık Akkaş ise tutuklanmadan önceki 1,5 yılda ailesinden ayrı yaşadığını, son 1 yıldır da cezaevinde tutuklu olması nedeniyle toplam 2,5 yıldan bu yana ailesinden ayrı olduğunu, kendisinin ve ailesinin zor durumda bulunduğu beyanıyla tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme, tutukluluğun devamına hükmetti

Mahkeme Heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, sanığın tutukluluğunun devamına karar verilirken, bilirkişi raporu ile birlikte iddia makamının da mütalaada talep ettiği MASAK raporunun istenmesine karar verdi.

Mahkeme Heyeti duruşmayı 9 Nisan'a erteledi.

Olayın geçmişi

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Akkaş'ın, eşi ve kardeşinin bir bankada sahte kimliklerle kiraladıkları kasada altın sakladığının belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda, kasada saklanmış 100 kilogram altın ve alacaklısı olunduğu belirtilen 70 çek yaprağı ele geçirilmişti. Bunun üzerine, hakkında yakalama kararı bulunan Akkaş, Antalya'da saklandığı annesinin evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Isparta Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Diğer yandan Akkaş, ‘17-25 Aralık Kumpası'nı kuran savcılardan, FETÖ mensubu, meslekten ihraç edilen firari Muammer Akkaş'ın amcası ve örgütün mütevelli heyet yapılanmasında bulunduğu ile örgüte ait bir okulun da yönetim kurulu üyesi olduğu tespit edilmişti.