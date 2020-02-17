İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Filede yarı final vizesi alan liseliler belli oldu

Isparta’nın sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Voleybol Gençler A Grup müsabakaları sona erdi.

Isparta'nın sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Voleybol Gençler A Grup müsabakaları sona erdi.


Işıkkent Spor Salonu ve Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Yerleşkesi Spor Salonunda 13-16 Şubat tarihleri arasında oynanan müsabakalar nefes kesti. Grup müsabakalarına 11 ilden, 22 takım, 308 sporcu katıldı. Müsabakalar sonucunda erkeklerde Isparta Spor Lisesi, Konya Zeki Özdemir Anadolu Lisesi, Denizli Bozkurt Spor lisesi, kızlarda ise Antalya Özel Akdeniz Yükseliş Anadolu Lisesi, Konya Özel Bil Anadolu Lisesi, İzmir Özel Öbek Bayraklı Boğaziçi Koleji grup birincisi olarak Türkiye yarı finaline yükselme başarısı gösterdiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.