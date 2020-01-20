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Filenin sultanları Isparta'da boy gösterdi

Türkiye Voleybol Federasyonu’nun (TVF) 2019-2020 Sezonu faaliyet programında yer alan Kadınlar Bölgesel Lig Final karşılaşmaları Isparta’nın ev sahipliğinde Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) 2019-2020 Sezonu faaliyet programında yer alan Kadınlar Bölgesel Lig Final karşılaşmaları Isparta'nın ev sahipliğinde Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirildi.


17-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalara Antalya Kepez Belediyespor, Denizli Merkez Efendi Belediyespor, Muğla Fethiye Doğa Spor ve Denizli Pamukkale Belediyespor mücadele etti.


Müsabakalar sonunda Denizli Merkezefendi Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Muğla Fethiye Doğa Spor'u 3-2 setlerle yenerek TVF Bayanlar 2. Lige yükselme başarısı gösterdi.

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