Fuhu? yap?ld??? iddias?yla g?ndeme gelen eski hastane binas? muhafaza alt?na al?nd?

Do?anc? Mahallesi Muhtar? taraf?ndan g?ndeme getirilen at?l vaziyetteki ta? binan?n fuhu? ba?ta olmak ?zere her t?rl? k?t? al??kanl???n mekan? haline gelmesiyle ilgili ??kan haberler sonras?nda ?l Sa?l?k M?d?rl???n?n binada ba?latt??? temizleme ?al??mas? tamamland?. ?al??malar?n tamamlanmas? sonras?nda binan?n temiz ve bo? bir ?ekilde 9 Aral?k'ta resmi tahsisi yap?lan Isparta Uygulamal? Bilimler ?niversitesine (ISUB?) devredilece?i belirtildi.

Eski hastanenin ta??nmas?ndan sonra at?l kalan ta? bina, fuhu? ba?ta olmak ?zere her t?rl? k?t? al??kanl???n mekan? haline geldi. Madde ba??ml?lar?na mesken olan binan?n en ?st kat?n?n ise yatak odas? olarak dizayn edildi?i ortaya ??kt?. S?z konusu ta? bina ??kan haberler sonras?nda ?l Sa?l?k M?d?rl??? ekiplerince temizlendi. Binadan ??kan at?klar ve ??pler bina bah?esinde yak?larak imha edildi. Temizlik ?al??malar? tamamlanan binada a??k vaziyetteki mahzen giri?inin de kilitlendi?i belirtildi.