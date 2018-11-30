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Futsal Turnuvası'nda şampiyon Emniyet Polis Gücü takımı oldu

Gelendost Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında 2 Kasım 2017’de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara’nın anısına düzenlenen Kurumlar Arası Futsal Turnuvası’nda şampiyon İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Polis Gücü takımı oldu.

Gelendost Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü PKK mensupları arasında 2 Kasım 2017'de şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sercan Kara'nın anısına düzenlenen Kurumlar Arası Futsal Turnuvası'nda şampiyon İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Gücü takımı oldu.


Gelendost Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, Gelendost Kaymakamlığı ile Gelendost Belediye Başkanlığının da katkılarıyla organize edilen turnuvada rakiplerine fark atan Emniyet Polis Gücü takımı, ilçedeki spor salonunda düzenlenen kurumlar arası futsal müsabakası sonunda kupa kaldırdı.


İlçe halkının yoğun katılım sağladığı ve şehidin anne - babası Dilek -Menderes Kara'nın da davet edildiği turnuvada duygu dolu anlar yaşandı. Şehidin anne ve babası ayrıca, şampiyon takıma kupa takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.


Gelendost Kaymakamı Fatih Çevik, turnuva sonunda yaptığı konuşmada, bu tür etkinliklerin sürekli yapılarak halk arasında kaynaşma sağlanması ve birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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