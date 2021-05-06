Gamze Esgicioğlu cinayeti davası ertelendi

Isparta'da Gamze Esgicioğlu'nu kaldığı apartta göğsünden bıçaklayarak öldüren sanık Hasan Bölüm'ün yargılandığı dava, tam kapanma tedbirleri kapsamında ertelendi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulundan 2019'da mezun olduktan sonra kentte bir çağrı merkezinde çalışan 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu, 13 Ekim 2020 günü sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi'nde kaldığı apartta göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis, Gamze'nin sevgilisi Hasan Bölüm, M.K., İ.O.B. ve H.Y.'yi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan sanıklardan Hasan Bölüm tutuklanırken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı. Gamze Esgicioğlu'nun öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Hasan Bölüm'ün ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, M.K.'nın ise 'suç delillerini gizlemeye çalışmak' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın üçüncü duruşmasına tutuklu sanık Hasan Bölüm Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, mazeret bildiren taraf avukatları ve aileleri katılmadı.

Mahkeme, tam kapanma tedbirleri kapsamında Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) kararı doğrultusunda Hasan Bölüm'ün tutuklu, M.K.'nın tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek, davayı 1 Temmuz 2021 tarihine erteledi.