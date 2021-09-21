Gamze'nin öldürülmesine ilişkin davada ikinci kez mahkeme heyeti değişti, duruşma ertelendi

Isparta'da Gamze Esgicioğlu'nu kaldığı apartta bıçaklayarak öldüren sanık Hasan Bölüm'ün yargılandığı davada mahkeme heyetinin ikinci kez değişmesinden dolayı duruşma Ekim ayına ertelendi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulundan 2019'da mezun olduktan sonra kentte bir çağrı merkezinde çalışan 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu, 13 Ekim 2020 günü sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi'nde kaldığı apartta göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından polis, Gamze'nin erkek arkadaşı Hasan Bölüm, ile M.K., İ.O.B. ve H.Y.'yi gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan sanıklardan Hasan Bölüm tutuklanırken, diğer 3 şüpheli serbest bırakıldı. Gamze Esgicioğlu'nun öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu sanık Hasan Bölüm'ün ‘kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, M.K.'nın ise 'suç delillerini gizlemeye çalışmak' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın beşinci duruşmasına tutuklu sanık Hasan Bölüm, taraf avukatları ve Gamze'nin babası Mehmet Esgicioğlu katıldı.

Mahkeme heyetinin ikinci kez değişmesi dolayısıyla, dosyanın incelenmesi için duruşma 12 Ekim 2021 tarihine ertelendi.

“Muhtemelen önümüzdeki celse mahkeme bir karar verecek”

Gamze'nin babası Mehmet Esgicioğlu'nun avukatı Fatih Durmaz, adliye çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulundu. Dosyanın bir önceki celsede hakim değişikliğinden dolayı ertelendiğini belirten Durmaz, "Fakat yine aynı şekilde heyet değişikliği söz konusu olduğu için mahkeme 12 Ekim tarihine ertelenmiş oldu. Savcılık mütalaası yine aynı şekilde adam öldürmeden dolayı cezalandırılması talep ediliyor. Diğer sanık hakkında delilleri yok etme suçundan bir beraat mütalaası vardı, aynı şekilde o devam ediyor. Tutuklu sanığın tutukluluk hali de devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki celse mahkeme bir karar verecek. Kararın durumuna göre artık bizim istinaf haklarımız itiraz haklarımız söz konusu olabilir. Aleyhe veya lehe çıkma durumuna göre itiraz haklarımızı kullanacağız. İnşallah adalet yerini bulur gerekli olan cezalar verilir diye düşünüyoruz. Diye konuştu.

“İnşallah iyi bir karar çıkar”

Baba Mehmet Esgicioğlu ise Ekim ayında karar çıkmasını beklediğini belirterek, “İnşallah önümüzdeki ay karar iyi çıkar da bu işler tekrar olmaz” dedi.