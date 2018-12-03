Garson görünümlü konsomatrisler, jandarmanın dikkatinden kaçmadı

Isparta Jandarma Komutanlığı tarafından iki aşamalı olarak toplam 4 saat halinde yapılan Bölgesel Güven ve Huzur Uygulaması'nda 2 bin 848 kişinin kimlik kontrolü yapıldı, 531 araç ve sürücü de denetimden geçti. Uygulamada, aranan 10 şüpheli ile 2 araç yakalanırken, kusurlu görülen 37 sürücüye ise 15 bin 440 lira tutarında cezai işlem uygulandı.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından genel asayiş ile oluşabilecek diğer suç ve suç unsurlarını engellemek adına 2 aşamalı Bölgesel Güven ve Huzur Uygulaması gerçekleştirildi.

Aranan 10 şüpheli yakalandı

Kentte, 30 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde; saat 20.00 - 22.00 ila 22.30 - 00.30 arasında yapılan denetimlerde 2 bin 848 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılırken, 531 araç kontrol edildi.

Yapılan uygulama kapsamında, aranan 10 şüpheli şahıs ile 2 araç yakalanırken, 1 umuma açık içkili iş yerinde garson olarak belirtilen 9 kadının konsomatrislik yaptığının tespit edilmesi ve bunlara dair SGK ile diğer kurumlara gerekli bildirimi yapılmadığı için tutanak tanzim edildiği öğrenildi. Aranan şüpheliler gerekli işlemler için adli makamlara sevk edildi.

37 araç ve sürücüye 15 bin 440 lira ceza

Denetimler çerçevesinde görev alan Jandarma Trafik Timleri'nin yaptığı kontrollerde ise, kusurlu görülen 37 araç sürücüsüne toplam 15 bin 440 lira idari para cezası tatbik edilirken, 10 aracın da çeşitli maddeler gereği trafikten men edildiği belirtildi.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı tarafından, “Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.