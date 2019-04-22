Geçen yıl böbreğini satılığa çıkaran adam bu kez ciğerini de ortaya koydu

Isparta'da yaklaşık 1 yıl önce kira borçları ve sağlığı için gerekli olan oksijen solunum cihazı ile elektrikli engelli aracı almak için üzerine astığı ‘Acil ihtiyaç nedeniyle böbreğimi satıyorum' yazısıyla sokakta yürüyen adam bu kez ‘Böbreğimi ve ciğerimi satıyorum' yazısıyla ortaya çıktı. Yaşlı adam, “Ben böbreğimi, ciğerimi satmayacağım, kiradan kim beni kurtarırsa ona vereceğim, parayla satmayacağım. Ben para istemiyorum, kim beni kiradan kurtarırsa ona vereceğim” derken, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'ndan da yardım istedi.

Isparta'da ev kirasını ödeyemediği ve sağlık giderlerini karşılayamadığı gerekçesiyle yaklaşık 1 yıl önce 9 bin 900 TL için böbreğini satılığa çıkaran adam, bu kez ciğerini de ortaya koyarak, 6 bin 800 liraya ihtiyacı olduğu için üzerinde asılı yazıyla yürüdü.

Isparta kent merkezinde 1 yıl sonra benzer bir yazıyla ortaya çıkan 67 yaşındaki Hasan Demir bu kez üzerinde, “Acil ihtiyaç nedeniyle böbreğimi ciğerimi satıyorum” yazısıyla yürüdü.

“Ev kirasını ödeyemedim, 1 senedir su parasını yatıramadım, doğalgazım kesik, soğukta yatıyorum”

İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri'ne açıklamalarda bulunan Hasan Demir, “Akciğerimin yarısı var, yarısı yok, ayağım protez, çalışamıyorum. Çok acil ihtiyaç nedeniyle satışa çıkarmak zorunda kaldım. Parayla değil, kim beni kiradan kurtarırsa ben de onların ihtiyacını göreceğim. Ev kirasını ödeyemedim, 1 senedir su parasını yatıramadım, doğalgazım kesik, soğukta yatıyorum. Kızımı başka evlerde yatırıyorum. Ben tek başıma yatıyorum. Soğuk nedeniyle evdekiler kaçtı. Çok acil, Aile Bakanıma sesleniyorum, lütfen Allah rızası için yardımcı olun. 40- 50 yıllık yuvam dağılacak” dedi.

“Mecburen çıktım”

Çocuklarının hiçbirinin kendisine bakmadığını iddia eden Demir, “7 tane çocuğum var, biri okuyor, öbürleri de bakmıyor. Durumları kötü. Onlar da ancak asgari ücretle çalışıyorlar, evleri kira, çoluk çocukları var. Onları topladım, söyledim. ‘Baba, bizim ödeyecek gücümüz yok dediler'. Ben de mecburen çıktım” dedi.

“Bu durum çözülene kadar burada durmaya devam edeceğim”

Demir son olarak sıkıntıları çözülene dek sokaklarda olacağını ve şehir şehir gezeceğini iletti; “Bu durum çözülene kadar burada durmaya devam edeceğim, şehir şehir gezeceğim. Gerekirse İstanbul'a da Ankara'ya da gideceğim. Çarşamba günü Vali beye bir daha çıkacağım ve olmazsa Perşembe günü Burdur'a gideceğim. Oradan sonra Ankara'ya, o da olmadı İstanbul'a gideceğim”