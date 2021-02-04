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Gelendostspor yeni transferlerle daha güçlü

Isparta’yı yeni sezonda Bölgesel Amatör Futbol Ligi’nde temsil edecek olan Gelendostspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Isparta'yı yeni sezonda Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde temsil edecek olan Gelendostspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, iç transferde Ramazan Arabacı, Anıl Çetinkaya, Özgür Altan, Emre Bozbaş, Erhan Algül, Furkan Kayacan, Mustan Altan ve Furkan Kaygılı ile anlaştı.


Dış transferde ise Gelendostspor, Yatağanspor'dan orta saha Ömer Behiç Benlidayı, Sorgun Belediyespor'dan kaleci Kadir Kaan Yalçın, stoper Muhammed Çetin Polat, Ula Belediyespor'dan orta saha Metin Baksi, Altınordu Belediyespor'dan orta saha Enes Aslan, Bolvadin Belediyespor'dan kanat oyuncusu Emrah Sunay ve Elbistan Belediyespor'dan defans oyuncusu Batuhan Ünal'ı transfer etti.


Gelendostspor Kulüp Başkanı İsmail Esen, “Transferlerimizde desteklerinden dolayı Gelendost Kaymakamı Onur Alimoğlu'na ve Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin'e çok teşekkür ederiz” dedi.

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