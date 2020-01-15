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Gelendostspor'da kriz çözüldü

Isparta 1.

Amatör Futbol Ligi'nde maddi sıkıntılar nedeniyle Teknik Sorumlu Fatih Bozbaş ve bazı futbolcuların takımdan ayrılmasının ardından Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin, yönetim, esnaf ve taraftarlar takımna sahip çıktı.


Gelendost Belediye Başkanı Sezgin'in konuya el atmasının ardından yaşanan sıkıntı ve sorunların aşıldığı belirtildi.


Gelendostspor yönetimi, “Teknik direktör Fatih Bozbaş olmak üzere, tüm futbolcular kulübümüze yeniden dönüş yaptı. Dönüşün yanı sıra transfer girişimi de yapıldı. Gelendost halkının hak ettiği takım için çalışmalar devam etmektedir. Tüm spor camiasına duyurulur” açıklamasında bulunuldu.

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