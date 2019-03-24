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Gelendost'ta göl kenarındaki prefabrik ev kundaklandı

Isparta’nın Gelendost ilçesinde Eğirdir Gölü kenarında bulunan prefabrik ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak kullanılamaz hale geldi.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde Eğirdir Gölü kenarında bulunan prefabrik ev, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre olay, önceki akşam Gelenhdost ilçesinde Hüyük Tepesi olarak bilinen mesirelik alandaki Eğirdir Gölü kıyısında meydana geldi. İddiaya göre, göl kenarındaki Ahmet Kıyak'a ait ve bölge halkının misafirlerini konuk etmek için kullandığı prefabrik, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakılarak kundaklandı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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