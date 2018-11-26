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Gelendost'ta sıcak asfalt çalışması

Isparta İl Özel İdaresi Gelendost Yaka Köy’de sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Isparta İl Özel İdaresi Gelendost Yaka Köy'de sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.


İl Özel İdaresi Gelendost Yaka Köy yolunun yaklaşık 4 kilometrelik kısmında sıcak asfalt çalışması yaptı. İl Genel Meclis Üyesi Necdet Satılmış, “2 yıl önce programı aldığımız yaklaşık 4 kilometrelik asfalt çalışmamız tamamlandı. Gelendost ilçemiz Yaka Köyü'müzde, 2017 yılında su şebekesi yenilenmesi sebebiyle geciken sıcak asfalt yapımı Isparta İl Özel İdaresi tarafından tamamlandı. Emeği ve katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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