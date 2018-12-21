Gelendost'ta unutulmaz ‘Şahlanış Gecesi'

Isparta'nın Gelendost ilçesinde Şahlanış Gecesi düzenlendi.

Düzenlenen programa Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Isparta İl Başkanı Nail Bayram, Ülkü Ocakları Isparta İl Başkanı Umur Güzerin, Burdur İl Başkanı Ayhan Mete, MHP ilçe - belde belediye başkanı ve partinin ilçe başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Program öncesinde gerçekleştirilen Isparta Belediyesi Erenler Mehteran Takımı gösterileri katılımcılar tarafından beğeni ve hayranlıkla izlendi.

Şahlış Gecesi programında katılımcıları selamlayan konuşmayı yapan Gelendost Ülkü Ocakları Başkanı Erol Tandoğan, “Türk - İslam Davası'nın neferleri; sizleri selamların en yücesi olan Cenab-ı Allah 'ın selami ile selamlıyorum. Canini ve malını, vatanı ve milleti için fedaya hazır, ülkü yolunda ölümü göze almış bu kutlu davanın yılmaz bekçileri, ülkücü iradenin yiğitleri, Türk Milleti'nin teminatı Bozkurtlar, değerli misafirlerimiz hepiniz hoşgeldiniz” dedi.

Programda sahne alan ünlü sanatçı Ali Kınık, Gelendost halkının da yoğun katılım gösterdiği etkinlikle yorumladığı ve seslendirdiği parçalarla doyumsuz bir gece yaşattı.