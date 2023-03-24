Geleneksel Türk okçuluğu Isparta'da yaşatılmaya çalışılıyor

Isparta'da Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Geleneksel Türk okçuluğu kurslarında birçok öğrenci yetiştirilerek, kültürel miras olarak görülen ata sporu devam ettirilmeye çalışılıyor.

Isparta Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde; tarihi, sportif, sanatsal, kültürel ve milli değer olarak görülen geleneksel Türk okçuluğunun gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yapılıyor. Bu çerçevede, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla, Isparta merkezde bulunan 10 okulda 90 kız 60 erkek olmak üzere 150 sporcu yetiştiriliyor.

Geleneksel Türk okçuluğu olan kadim sporu Isparta'da yaygınlaştırmak için çaba harcadıklarını belirten Işıkkent Anadolu İmam Hatip Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Mehmet Tarın, "Okçuluk ile ilgili yaptığımız çalışmalar Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, il müdürümüzün de tavsiyeleriyle yaklaşık 10 okulumuzda Halk Eğitim Merkezi kanalıyla açtığımız kurslarımız, dört eğitimci ile devam ediyor. Öğrencilerimizle Kasım ayında çalışmalara başladık. Ocak ayı içerisinde bir turnuva yaptık, yaklaşık yüz kişiye yakın bir katılım oldu. Velilerimizle birlikte heyecanlı çok güzel bir çalışma oldu. Bunu gören diğer okullarımız bu çalışmaya katılmak ve okullarında bu kursun açılması için talepte bulundular. İlerleyen dönemlerde eğitici eğitim kursu açarak bu işte gönül vermiş arkadaşlarla beraber eğitimlere devam etmek istiyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla okulda çok amaçlı Türk okçuluğu salonu açtıklarını belirten Tarın, "Burada haftada dört gün çalışmalarımız devam ediyor. Öğrencilerimiz için alternatif bir şey, onlar için yeni bir spor olarak görünüyor ama buna sadece bir spor olarak bakmıyoruz. Kadim bir kültürün, geleneğin mirasını devam ettirmeye çalışıyoruz. Yapılan araştırmalarda okçuluğun hedefe odaklanmayı, dikkat dağınıklığını giderdiğini söylüyorlar. Gerçekten de sporcularımızda bunu görüyoruz. Bizim bu sporun daha da yaygınlaşması, hem fiziksel olarak hem kültürel olarak devam etmesi için çaba ve gayretlerimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.