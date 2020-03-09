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Gençler hayallerini sahneye taşıdı

Gençlik ve Spor Bakanlığınca her yıl gençlerin bilgi ve becerilerine katkı sağlamak, özgüvenlerini ve sanata olan ilgilerini arttırmak amacıyla Kültür Sanat Yarışmaları düzenleniyor.


Gençlerarası Bilgi, Tiyatro, Ses ve Şiir Okuma alanlarında gençler yeteneklerini ve bilgilerini sahnede gösterme fırsatı buluyor. Bu kapsamda Isparta Gençlik Merkezlerince Kültür Sanat Yarışmalarından biri olan Tiyatro Yarışması "Değerler Eğitimi ve Gönüllülük" teması ile Isparta İl Finali Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.


4 ekibin katıldığı yarışmada; Çöplük Ekibi, Müzik Kutusu Oyunu ile İl birincisi, Labarba Ekibi Göklerdeki İstikbal Oyunu ile İl İkincisi, Gümüş Servi Ekibi Çelebi Yunusun Fikrinamesi adlı oyunu ile il üçüncüsü oldu. Çöplük Ekibi Müzik Kutusu Oyunu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kültür Sanat Yarışmaları Akdeniz Bölge Finalinde Isparta'yı temsil etmeye hak kazandı.

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