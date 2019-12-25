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Gevrek: "Isparta'da KYK'da yüzde 90 doluluk oranına ulaştık"

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yüzde 90’lık doluluk oranına ulaştıklarını söyledi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında yüzde 90'lık doluluk oranına ulaştıklarını söyledi.


Merkezde Murat Hüdavendigar, Gülistan, Gülcihan, Isparta, Bediüzzaman Said Nursi, Mihri Hatun ilçelerde Sütçüler, Yalvaç, Eğirdir, Atabey, Keçiborlu, Şarkikarağaç ve Uluborlu'da da yurtların olduğunu bildiren Gevrek, “Şu an da 9 bin 239 kız, 5 bin 879 erkek toplamda 15 bin 115 öğrencimiz bulunuyor.


Öğrencilerimize her türlü imkanı sunuyoruz. Ve şu anda yurtlarımızda boş yerlerimiz var, sıkıntımız yok. Kapımız tüm öğrencilerimize açık” dedi.


İl Müdürü Gevrek, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun konforun lüks otel konseptinde olduğunu ve kullanım alanlarının, ders çalışma ve konaklama yerlerinin oldukça iyi olduğunu ifade etti. Gevrek ayrıca, “Güvenlik görevlilerimiz, personelimiz öğrencilerimizin konaklama yaparken daha iyi şartlarda kalması için elinden geleni yapıyor. Çok amaçlı salonlarımız, çeşitli atölyelerimiz de yurtlarımızın içerisinde bulunuyor” diye konuştu.

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