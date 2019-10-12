Gevrek: "Topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulması için çalışıyoruz"

Isparta Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlükleri Tertip Komiteleri'nce hazırlanan programlar doğrultusunda, farklı branşlarda müsabakalar düzenleniyor.

Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında, il merkezinde atletizm, basketbol, voleybol turnuvaları gerçekleştirilirken, basketbol ve voleybol turnuvaları da tüm heyecanıyla 6 Mart Spor Salonu'nda devam ediyor. Etkinlikler kapsamında ayrıca, ilçe müdürlükleri tarafından da çeşitli turnuvalar yapılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanacak olan Amatör Spor Haftasına tüm Isparta halkını davet etti. Gevrek, Amatör Spor Haftasının amacıyla ilgili olarak şunları söyledi; "Halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmeleri, spor merkezlerine kayıt yaparak spora başlayan çocukların müsabaka tecrübesi kazandırmak, bunlara yönelik müsabakalar düzenlemek, yetenek taraması yapılarak spora yönlendirilmiş çocukların, bağlı oldukları kulüplerin ve sporcularının halka tanıtılması, ülkemizde topyekün spor bilinci ve kültürünün oluşturulması. Ayrıca, çocukların ve gençleri sporu sevdirmek kötü alışkanlıklara karşı korumak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirebilmek, vatanını milletini seven sporcular olarak ülkemiz sporuna kazandırmak”.

Öte yandan, Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesindeki ödül töreni ise 14 Ekim 2019 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.