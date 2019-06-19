Gezici kütüphane Turizm Ofisi olarak da hizmet verecek

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne ait Gezici Kütüphane, eğitim öğretim dönemi boyunca Isparta genelinde uzak mahalle ve köylerdeki öğrencilere hizmet verdikten sonra okulların kapanmasıyla birlikte Vali Ömer Seymenoğlu'nun talimatıyla Isparta Valiliği önünde belirli saatler arasında hizmet vermeye devam ediyor. Kütüphane aynı zamanda turizm tanıtım ofisi olarak da görev yapıyor. Eylül ayına kadar hizmet verecek Gezici Kütüphaneyi Vali Seymenoğlu da ziyaret ederek inceledi.

Okulların kapanmasıyla birlikte çocuklara bol bol kitap okuma tavsiyesinde bulunan Vali Seymenoğlu'nun bu tavsiyesi de karşılık buldu. Her yaştan çocuk Gezici Kütüphaneye gelerek ödünç kitap alıyor. Kütüphaneden faydalanan çocuklar verilen hizmetten çok mutlu olduklarını ve kitap okumayı çok sevdiklerini söyledi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, daha önceden uzak mahalle ve köylerde okul bahçelerinde öğrencilere hizmet veren Gezici Kütüphane'nin Eylül ayına kadar Valilik önünde 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda hizmet vereceğini söyleyerek kütüphanenin aynı zamanda il dışından gelen yerli ve yabancı turistlere yönelik tanıtım ofisi olarak da hizmet verdiğini söyledi.