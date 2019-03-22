İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

GHS'den Down Sendromlulara özel etkinlik

Gençlik Hizmetleri ve Spor (GHS) İl Müdürlüğü tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Eğitim ve Kültür Faaliyetleri Şube Müdürlüğü, Gençlik Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte Down Sendromlu bireyler doyasıya eğlendi.


Etkinlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Şube Müdürleri, yurt öğrencileri, gençlik liderleri, personellerinin eşlik ettiği programda down sendromlu bireylerle yakından ilgilenildi.


Down Sendromlu bireylerin sevgi ile kucaklamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, etkinlikte emeği geçenleri kutladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.