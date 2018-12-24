Giyim Bank yeni doğan bebeklerin ilk temel ihtiyaçlarını karşılıyor

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Gıda Bank ve Giyim Bank'ın çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü dile getirdi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Giyim Bank'ta incelemelerde bulundu. Günaydın, Giyim Bank'ta ihtiyaç sahibi vatandaşların yeni doğan bebeklerine A'dan-Z'ye tüm ihtiyaçlarının karşılanmaya başlandığını söyledi. Başkan Günaydın, “Yeni doğan bebeği olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın talepte bulunması halinde tüm bu malzemeler kendilerine ulaştırılacak” dedi. Giyim Bank'ta ikinci el malzeme bulundurmadıklarını belirten Günaydın, “Giyim Bank'ımız da her şey yeni, biz ne giyiyorsak, ihtiyaç sahibi vatandaşımız da onu giymeli felsefesini güdüyoruz. Seçilmiş özel kıyafetler bulunduruyoruz. En iyisini alıyor ve vermeye çalışıyoruz. Yine yeni doğan bebeklerimiz için özel takımlar getirdik. Bebek doğar doğmaz ne gerekiyorsa o ihtiyaçları getirdik. Hatta birkaç ay sonra kullanabileceği malzemeleri dahi hazır hale getirdik. Doğum yapan, ihtiyaç sahibi kıymetli vatandaşlarımızın talepte bulunması halinde bunlar ulaştırılacaktır. Yetişkin ve okula giden çocuklarımıza kırtasiye yardımında bulunuyoruz. Aç yatarken tok yatan olmamalı diyoruz.

Isparta Belediyesi olarak buna önem veriyoruz. Isparta'mızda aç yatan olmasın istiyoruz. Burada bir hayalim daha gerçekleşti. İlk belediye başkanlığım dönemimde söylediğim alan el ile veren el birbirini görmeyecek demiştim. Alan el ile veren eli göstermiyoruz. Buna önem veriyoruz.”