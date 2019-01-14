İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Giysi, Ayakkabı ve Tekstil Kumbarası ile geri dönüşüme büyük katkı

Isparta Belediyesi şehrin çeşitli noktalarına Giysi, Ayakkabı ve Tekstil Kumbaraları koydu.


Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şehrin çeşitli noktalarına Giysi, Ayakkabı ve Tekstil Kumbaraları yerleştirdiklerini söyledi. Günaydın, “Isparta'mızda çevrecilik konusunda ciddi adımlar atıyoruz. Naylon poşetlerin yasaklanmasının ardından bez pazar çantası dağıtıyoruz. Bir miktar dağıttık, 30 bin adet dağıtacağız. Belediyemizde dağıtılıyor, yine bu pazar çantalarımızı pazaryerlerimizde de dağıtacağız. Çevrecilik bakımından duyarlılığız. Cumhurbaşkanlığımız, bakanlığımız da buna büyük önem veriyor. Naylon poşet kullanımının Isparta'da bitmesini istiyoruz. Belediye olarak bez çantalar dağıtıyoruz, böylece vatandaşlarımızın ücretle naylon poşet almasına da gerek kalmayacak. Yine şehrimizin tamamına Giysi, Ayakkabı ve Tekstil Kumbaraları koyduk. Kullanılmış, yıpranmış kıyafetlerin bu kumbaraya atılmasını istiyoruz. Belediye olarak bunları geri dönüşüme gönderiyoruz. Kullanılmış elbiseler pamuk haline getiriliyor, ardından da bunlar kumaştan pazar çantaları yapılıyor” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.