Gökyüzü aşıkları Eğirdir'de buluşuyor

Isparta Sportif Havacılık Kulübü (ISHAVK) üyeleri, Türkiye'nin en büyük ikinci tatlı su gölüne sahip Eğirdir ilçesinde yamaç paraşütü turizmi konusunda akım başlattı.

İlçede geçtiğimiz günlerde Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş'ı makamında ziyaret ederek bölgedeki doğal güzellikleri, yamaç paraşütü ile tanıtmak ve turizmi canlandırmak adına çalışma başlatan ISHAVK üyeleri, yakın zamanda yeni pistlerine kavuşmayı bekliyor.

Yamaç paraşütü uçuş eğitimleri veren ve tek kişilik (single) ve çift kişilik (tandem) uçuşlar yapan ISHAVK üyesi gökyüzü aşıkları, bu spora ilgi duyanları kendilerine katılmaya davet etti.

"Isparta, yamaç paraşütü için çok güzel bir merkez"

Eğirdir'e gelerek burada eğitim ve sportif uçuşlar yaptıklarını dile getiren ISHAVK Başkan Yardımcısı ve Deneyimli Tandem Yamaç Paraşütü Pilotu Samed Özata, "Isparta, yamaç paraşütü için çok güzel bir merkez. Eğirdir Gölü, Türkiye'nin her uçuş noktasında bulunmayan bir manzaraya sahip. Burası 680 metre yükseklikteki Eğirdir'in Karatepe bölgesi. Şu anki kalkış yaptığımız pist, çok mükemmel olmasa da buraya çok yakın zamanda inşallah Kaymakamımızın da destekleriyle güzel bir pist kurmayı planlıyoruz" dedi.

"Kilometrelerce gidip, gezip, tozup daha sonra inebiliyorsunuz"

Yaptıkları adrenalin dolu spor hakkında bilgi veren Deneyimli Pilot Samed Özata, "Yamaç paraşütü çok güzel, heyecanlı ve olağan dışı bir spor. Bu spor, dışarıda bir bisiklet sürmek ve tırmanış yapmaktan çok çok daha heyecan verici bir şey. Zaten yamaç paraşütü bir hava aracı olduğu için istediğin yere gidebiliyorsunuz. Bunun da bir artısı olarak, kalktığınız yerden kilometrelerce gidip, gezip, tozup daha sonra inebiliyorsunuz" diye konuştu.

"Eğirdir, dünyanın en güzel uçuş noktalarından bir tanesi"

Yamaç paraşütü için Eğirdir'in, manzarası ve coğrafi şartları bakımından en güzel yerlerden biri olduğunu kaydeden deneyimli pilot Özata, "Eğirdir'de yamaç paraşütü yapıyoruz. Eğirdir, dünyanın en güzel uçuş noktalarından bir tanesi. Akrobasi ve uzun mesafeli uçuşlar için de verimli ve güzel bir bölge. Burada uçmak isteyenler bizi bulabilirler. Biz, burada çift kişilik uçuşlar da yapıyoruz, aynı zamanda eğitim de veriyoruz. Isparta Sportif Havacılık Kulübü olarak Eğirdir'i yamaç paraşütüyle buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.

"Isparta'ya gelenler önce bizi buluyor"

Bölgedeki yamaç paraşütü hareketliliğinin gün geçtikçe arttığına dikkat çeken Özata şöyle devam etti:

"Geçen burada uçan sadece ben ve Burdur'dan gelen birkaç arkadaşımız vardı. Ama bu sene yaklaşık 25 kişilik bir ekibimiz var ve her hafta farklı illerden misafirlerimiz geliyor. Burdur, Afyon ve Ankara gibi çeşitli illerden yamaç paraşütçüler, bu güzelliği görmeye geliyorlar. Çift kişilik uçuşlar için Isparta'ya gelenler önce bizi buluyor, bizimle uçtuktan sonra da Isparta'yı keşfetmeye devam ediyor. Yamaç paraşütü çok güvenli bir spor. Bu spora başlamaktan çekinmeyin. Yamaç paraşütü yapmak, eğitim almak, çift kişilik uçmak ve deneyim yaşamak istiyorsanız önce yapmanız gereken bize ulaşmak. Yamaç paraşütü ile ilgili her konuda bize ulaşabilirsiniz."

"Şu an çok değişik bir adrenalin var"

Uzun zamandır hayal ettiği yamaç paraşütü uçuşunu hayatında ilk kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren üniversite öğrencisi Ebru Çakmak ise, "Alanyalıyım. Çok istedim ama Alanya'da paraşüt eğitimim hiç olmadı. Ama arkadaş sayesinde ilk uçuşum olacak. Heyecan yok, uçmaya başladığımda olacak galiba. Uçtuktan sonra tavsiye edebileceğimi düşünüyorum. Şu an çok değişik bir adrenalin var" ifadelerine yer verdi.