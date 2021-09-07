Golbol Kadın Milli Takımı sporcusu Reyhan Yılmaz'a Isparta'da coşkulu karşılama

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olan Golbol Kadın Milli Takımı'nın sporcusu Reyhan Yılmaz, memleketi Isparta'da büyük bir coşkuyla karşılandı.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil eden Golbol Kadın Milli Takımı, final karşılamasında ABD'yi 9-2 yenerek, üst üste ikinci kez olimpiyat şampiyonu oldu. Şampiyonluğun ardından altın madalya alan milli sporcular yurda döndü. Golbol Kadın Milli Takımı sporcusu Reyhan Yılmaz, dün akşam memleketi Isparta'ya geldi. Üniversite kavşağında Gençlik ve Spor il Müdürü Murat Gevrek ve Isparta Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, ailesi, sporcular, antrenörler ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşılanan Yılmaz'a, üstü açık otobüsle konvoy eşliğinde şehir turu attırıldı. Daha sonra milli sporcu Yılmaz ailesiyle birlikte Batıkent Mahallesi'ndeki evine kadar götürüldü. Yılmaz'ı mahallesinde de vatandaşlar alkışlarla karşıladı.