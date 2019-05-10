Gölde kaçak avcılığa 6 bin 540 lira ceza

Isparta'da jandarma ekiplerinin Eğirdir Gölü'nde yaptığı kaçak avcılık denetimlerinde, kanunları ihlal eden 2 şahsa 6 bin 540 lira idari para cezası uygulanırken, kaçak av malzemelerine de el konuldu.

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şarkikaraağaç, Eğirdir ve Gelendost ilçeleri sınırları içinde kalan Eğirdir Gölü'nde yaptıkları kaçak avcılık denetimlerinde, göle atılmış vaziyette 400 metre misina ağ ile 200 adet kerevit sepeti ele geçirildi.

Ekipler ele geçirilen malzemelere el koyarken, konuyla ilgili 2 şüpheliye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla toplam 6 bin 540 lira tutarında idari para cezası uygulandığı öğrenildi.