‘Göller Bölgesi Ekspresi'nde hizmet ve yolcu kapasitesi kriteri

Isparta Valiliğinde 2018 yılında düzenlenen son İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda 2018 yılı Aralık ayında yüzde 90 oranında gerçekleşeceği açıklanan tren seferleri için bu kez hizmete ve yolcu kapasitesine göre karar verileceği açıklandı.

Isparta'da 2018 yılı yatırımları ve 2019'da yapılacak olan çalışmaların değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı düzenlendi. Toplantıda gazeteciler tarafından Isparta-İzmir arasında 11 yıl önce kaldırılan ‘Göller Bölgesi Ekspresi' tren seferlerinin ne zaman başlayacağı sorusu yöneltildi. Soruyu cevaplandıran Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) 7. Bölge Müdürlüğü adına toplantıya katılan Bölge Müdür Yardımcısı Hüseyin Erçetin, Demiryollarının, Altyapı ve Taşımacılık A.Ş. olarak ikiye bölündüğünü, kendisin altyapıdan sorumlu olduğunu belirtti. Erçetin, "Devlet Demiryolları 2017'de ikiye ayrıldı. Birincisi yolcu, yük taşımayı yapan Taşımacılık A.Ş., altyapı hizmetlerini yapan bizler TCDD olarak vasıflandırıldık. Demiryolları 2 genel müdürlük adı altında faaliyet gösteriyor. Biz bölge müdürlüğü olarak onları temsilen buradayız. Onlarla yaptığımız görüşmelerde şu durumu göz önünde bulundurduklarını söylediler; eğer müşteri odaklı ise biz buraya bakarız. Taşımacılık A.Ş.'nin fikri böyle; yani diyor ki yolcu potansiyeli varsa ben buraya tren koyarım. Ama maliyetleri karşılamıyorsa, bir istasyona bir kişi gelmeyecekse bu treni koymaktan imtina ederim gibi düşünülüyor. O zaman sivil toplum örgütleri ve basına şu düşüyor; bu potansiyelin olup olmadığını donelerle doldurmamız, bizim de yardımcı olmamız gerekiyor. Biz yardımcı oluruz ve bilgileri genel müdürlüğümüze iletiriz. Bu konuda karar verici yer Taşımacılık A.Ş.'dir. Onlar adına karar veremiyoruz" diye konuştu.

"Anket yapılabilir, doneler oluşturulur"

Erçetin "Denizli-Eskişehir Pamukkale Ekspresi var. Daha önce bölge olarak buraya tren koyduk. Buradan da, Burdur'dan da araç kaldırdığımız halde yolcu çıkmadı. Taşımacılık A.Ş.'nin yolcu potansiyeli olmadığı noktasında çekinceleri var. Bu konunun üzerine gidilmek isteniyorsa anket yapılabilir, doneler oluşturulur. Tren yolu var, ama tren seferi Taşımacılık A.Ş.'nin işi. Bu haberleri lütfen çarpıtmayın, biz sadece bilgi veriyoruz. Bizim genel müdürlüğümüzün uhdesinde bir konu değil. Basında bazen burada konuştuklarımızın değişiği oluyor" ifadelerini kaydetti.

Gazetecilerin geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlayacağı açıklanan ve farklı bir yetkili tarafından toplantıda tarih verdiğinin anımsatılması üzerine Erçetin, "Ben öyle bir şey demedim, diyemeyiz de. Ama bizim bu konuda yetkimiz yok" şeklinde yanıt verdi.

2018 yılının son il Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan TCDD 7. Bölge Müdür Yardımcısı Uğur Açıkgöz ise, konunun daha önce yapılan toplantıda gündeme geldiğini ifade ederek, "Çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah Aralık ayının 10'undan sonra Göller Ekspres'i olacak. Bu konuda bütün teklifler yapıldı. Yolcu taşıma konusunda kurum 2017 yılında Demiryolu Altyapı ve Taşımacılık A.Ş. olarak ikiye bölündü. Biz, kardeş 2 kuruluşuz. Teklifler toplanıldı. Yolcu taşımasında yolcu sayısının garantisi alabilmek için altyapı çalışmaları tamamlandı ve bakanlığımıza sunuldu. Aralık ayının 10'un yıllık tren programlarımız var. Oraya bu konu getirilecek. Gündeme alındı. Aralık ayında Isparta-Burdur bağlantısıyla bir tren hattı İzmir'e kadar planlanıyor. Bu konu yüzde 90 gerçekleşecek diyebilirim" demişti.