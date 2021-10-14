Göller Ekspresi Isparta'da son 3 ayda 5 bin 334 kişiye hizmet verdi

2020 yılı mart ayında korona virüs salgınının Türkiye'de görülmesiyle birlikte Göller Ekspresi seferleri yaklaşık 2 yıl ara vermişti. Normalleşme dönemi kapsamında seferlerine 12 Temmuz'da yeniden başlayan Göller Ekspresi, vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Göller Ekspresi son 3 ayda 5 bin 334 kişiye hizmet verdi.

Göller Ekspresi'ne en yoğun ilgi ağustos ayında yaşandı. Ağustos ayında Isparta'dan bin 197 kişi Göller Ekspresi'ni kullandı. Öte yandan, Göller Ekspresi bilet fiyatları kişi başı 58 lira 50 kuruş, öğrenci 50 lira ve 65 yaş üstü vatandaşlar için 29 lira 50 kuruş olarak açıklandı. Göller Ekspresi, Isparta'dan akşam saat 22.30'da hareket ederken, İzmir'den ise sabah 06.44'de Isparta'ya geri hareket ediyor.