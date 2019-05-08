Gönül Sofrasına her kesimden destek

Isparta Belediyesi tarafından Ulu Cami yanına kurulan ve hayırseverlerin de destekleriyle devam eden "Gönül Sofrası İftar Çadırı" Ramazan ayının ikinci de doldu taştı. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 7'den, 77'ye genciyle, yaşlısıyla iftar çadırını dolduran vatandaşlara, kazanın başına geçerek yemek dağıttı.

İftar çadırında vatandaşlarla tek tek ilgilenen ve iftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte yemek dağıtım noktasına geçen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen eline aldığı kepçeyle vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Mübarek Ramazan ayında, birlik, beraberlik içerisinde vatandaşlara yemek ikram etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Vatandaşlarımızın, öğrencilerimizin iftar için yoğun ilgisi var, bizde yemek dağıtıyoruz, güzel bir mutluluk. Bu çadırda yaklaşık 2 bin 500 vatandaşımıza yemek ikram ediyoruz” dedi.

Ramazan ayı boyunca iftar yemeklerinin devam edeceğini aktaran Başdeğirmen, “Bu yemekleri belediye kendi başına vermiyor. Vatandaşlarımız, şirketlerimiz, işadamlarımız, her kesimin bu işin içerisinde payı, desteği var. Bu yalnızca belediyenin kendi gücü ile yapmış olduğu bir çalışma değildir. Bunun da bilinmesini istiyorum. Vatandaşlarımız gönülden bu işin içerisinde. Her gün bizleri arıyorlar, ‘bizde yardımcı olmak, yemek vermek istiyoruz' diyen vatandaşlarımızın da destekleriyle yapılıyor. Buradan destek veren herkese çok teşekkür ediyorum, ‘Allah kabul etsin' diyorum” şeklinde konuştu.

Yemek dağıtımının ardından, ezanın okunmasıyla birlikte eller semaya açıldı, yapılan dualarla vatandaşlar hep birlikte iftar açmanın mutluluğunu yaşadı.