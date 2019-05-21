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Gönüllü kadınlardan hasta çocuklara örgü bebek ve çanta hediyeleri

Konya’da 20 gönüllü kadının hastanede tedavi gören çocuklar için hazırladığı el örgüsü çanta ve bebek hediyeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı’na hediye edildi.

Konya'da 20 gönüllü kadının hastanede tedavi gören çocuklar için hazırladığı el örgüsü çanta ve bebek hediyeleri, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı'na hediye edildi.


Konya'nın Çumra ilçesinde yaklaşık 20 gönüllü kadının desteği ile hazırlanan hediyeler, bölüme gelen çocuklara hediye edilmek üzere, SDÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'na teslim edildi.


Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. M.Özgür Pirgon, hediyelerinin manevi değerinin oldukça büyük olduğunu ifade ederek, “Hediyeler bize teslim edildiğinde çok mutlu olduk. Hele ki bunların tedavi alan çocuklarımıza hediye edilmek üzere hazırlandığını öğrendiğimizde heyecanımız ve mutluluğumuz iki kat daha arttı. Çocuklarımızın annelerinin bizler ve hastanemizle ilişkilerinin çok iyi olduğunu görüyoruz. Emeği geçen tüm hanımlara teşekkür ediyoruz” dedi.

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