Gözlük hırsızının rahat tavırları pes dedirtti: Birini gözüne taktı, diğerini boynuna astı

Isparta'da bir aksesuar dükkanında yaşanan güneş gözlüğü hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Rahat tavırları ile dikkat çeken hırsızın gözlüklerden birini gözüne taktığı, diğerini ise boynuna asarak hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Olay, Isparta'da merkeze bağlı Çebebiler Mahallesi Tuhafiyeciler Sitesi'nde bulunan bir aksesuar mağazasında meydana geldi. Mağazanın önünde bulunan güneş gözlüğü standına gelen bir şahıs, gözlükleri inceledi. Gözlüklerden birini gözüne takıp başka bir gözlüğü boynuna asan şahıs, soğukkanlı tavırlarla uzaklaştı. Yaşanan hırsızlık mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı. Bir süre gözlüklerinin eksik olduğunu fark eden işletme sahibi güvenlik kameralarını inceledi ve durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri şahsın bulunması için inceleme başlattı.