Gül suyunu toz haline getirdiler

Isparta'da gül ürünleri üreten bir firma Ar-Ge çalışması kapsamında gül suyunu toz haline getirdi. Normal gül suyuna göre saklama kolaylığı imkanı sunan toz gül suyu ekonomik tasarruf sağlarken, kozmetik ve gıda gibi alanlarda da kullanılabilecek.

Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da hasat sezonunun sonuna yaklaşılırken, toplanan gül çiçekleri gülsuyu ve gül yağı gibi ürünlere dönüştürülüyor. Tonlarca elde edilen gül sularının belirli koşullarda saklanması gerekiyor. Bu kapsamda kentte gül ürünleri üreten bir firma, gül suyu konusunda farklı bir proje çalışması gerçekleştirdi. Firma, yaklaşık 6 ay süren Ar-Ge çalışmasını başarıyla tamamlayarak, gül suyunu toz haline getirdi.

Toz gül suyu için uluslararası patent başvurusu

Enkapsülasyon yöntemiyle birçok gıda ürünü için kullanılan yöntemle toz gül suyu üreten firma, ürünün uluslararası patentini almak için başvuruda bulundu. Toz haline getirilen gül suyu ile saklama kolaylığı ve ekonomik amaç hedefleniyor. Ayrıca toz gül suyundan istenildiği zaman aynı kalitede doğal sıvı gül suyu elde edilebilirken, kozmetik ve gıda ürünlerinde de kullanımına imkan sağlanıyor.

“Gül suyunu saklamada sorunlar yaşanıyor”

Firma sahibi ve Türkiye Gülyağı, Aromatik Yağlar Sanayicileri Derneği Başkanı Nuri Erçetin, gül suyunun çok değerli bir ürün olduğunu ve piyasada da çok yoğun olarak kullanıldığını söyledi. Gül suyunun Türkiye'de çok yoğun olmamakla birlikte cilt temizleme, gıda, yemek ve tatlılarda kullanılan bir ürün olduğuna değinen Erçetin, “Sorun gül suyunun kısa bir sürede üretilmesi ve yıl boyunca onun saklanmasıyla ilgili. Burada büyük sorunlar yaşanıyor. 200-300 ton gül suyunu uzun süre korumanız çok masraflı ve hiç de kolay olmayan bir yöntem. Bu nedenle zaman içinde gül suyu fermente oluyor, bozuluyor. Hatta içerisine doğal olmayan madde ve koruyucular karıştırılıyor. En kötüsü de bugün piyasada satılan gül sularının kimyasal karıştırılarak elde edilmiş olması. Doğal gül suyu bulmak çok kolay değil” dedi.

“Dünyada ilk olduğu için patent başvurusu yaptık”

Gül suyunda zorlukların aşılması için ‘toz haline getirilmesi' fikriyle yola çıktılarını kaydeden Erçetin, fikre uygun araştırmalar yaptıklarını ve gerekli cihazları temin ettiklerini söyledi. Erçetin, “Kimya mühendisimiz Esma hanımla bu konuda çalışarak sonunda gül suyunu toz haline getirmeyi başardık. Aslında bu yöntem kullanılıyor. Sadece gül suyu ile ilgili bir çalışma bugüne kadar yapılmamış. Birçok toz halinde bulunan gıda ürünleri bu yöntemlerle elde ediliyor. Biz sadece bunu gül suyuna uyguladık. Bu dünyada ilk olduğu için patent haklarını korumak için başvuruda bulunduk. Patent için kararı bekliyoruz” diye konuştu.

“Oldukça ekonomik bir çözüm”

Toz gül suyunun avantajlarından bahseden Nuri Erçetin, artık tonlarca kilo gül suyunu sıvı olarak saklamaya gerek kalmayacağını belirtti. Erçetin, “Bu oldukça ekonomik bir çözüm. Ayrıca istediğiniz zaman istediğiniz miktarda gül suyu yapma şansına sahipsiniz. Bu gül suyu da her zaman aynı kalitede olacak. Bunun kozmetikte kolayca kullanılacağını düşünüyoruz. Krem, maske gibi ürünlerde gül suyu kullanıldığını biliyoruz ama artık gül suyunu su olarak dökmeyecekler sadece toz olarak da bu formülasyonlara doğrudan karıştırabilirsiniz” dedi.

“Enkapsülasyon dediğimiz tekniği kullandık”

Gül suyunu toz haline getiren AR-GE çalışmasını başarıyla tamamlayan Kimya Mühendisi Esma Özusta ise fikrin Nuri Erçetin'e ait olduğunu dile getirdi. Özusta, “Ben bunu yapmamıza olanak sağlayan teknikleri bularak, yöntemi geliştirdim. Burada enkapsülasyon dediğimiz tekniği kullandık. Gül suyunun içindeki uçucu yağlar ve kokulu bileşenleri birtakım taşıyıcılar kullanarak emisyon haline getiriyoruz. Daha sonra püskürtücü ve kurutucu dediğimiz cihazı kullanarak içindeki suyu uçurup, gül suyunun içindeki kokulu bileşenleri bir enkapsül haline getiriyoruz. Bu şekilde toz gül suyunu elde etmiş oluyoruz” dedi.

“Tonlarca gül suyunu steril ortamda saklamak zor”

Gül hasat sezonunda bir, bir buçuk ay gibi kısa sürede tonlarca gül suyu üretildiğine değinen Özusta, bunların steril ve serin koşullarda saklanmasının zor olduğunu söyledi. Özusta, “Toz sayesinde hem alandan tasarruf ediyoruz, bozulmamasını sağlıyor, nakliyesi gibi işleri kolaylaştırıyoruz. Aynı zamanda kozmetik ve gıdaların içinde su miktarı az olduğu için kullanımı kolaylaştırmış oluyor” diye konuştu.