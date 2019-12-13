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Güleda'nın katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet talebi

Isparta’da 18 Kasım’da eski sevgilisi tarafından katledilen 18 yaşındaki Güleda Cankel’in katil zanlısı Zafer Pehlivan’ın tutuklanmasının ardından, hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme’ ve ‘tehdit’ suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Isparta 1.

Isparta'da 18 Kasım'da eski sevgilisi tarafından katledilen 18 yaşındaki Güleda Cankel'in katil zanlısı Zafer Pehlivan'ın tutuklanmasının ardından, hakkında ‘canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' ve ‘tehdit' suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık hakkında savcılık tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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