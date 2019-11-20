Güleda'nın katledilmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldı

Isparta'da önceki gün 19 yaşındaki genç kızın eski erkek arkadaşı tarafından boğulup, daha sonra bıçaklanarak öldürülmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ihmali olup olmadığına yönelik idari soruşturma başlatıldı.

Isparta Valiliği tarafından Güleda Cankel'in (19) darp edildikten sonra polis merkezine götürüldüğü ve katil zanlısının şikayet olmaması nedeniyle serbest kaldığı konusunda 'kamu kurum ve kuruluşlarının herhangi bir ihmali olup olmadığı'nın netlik kazanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Isparta Valiliğinde görevli bir vali yardımcısının konuyla ilgili görevlendirildiği kaydedildi.