Gültekin Özdemir, Isparta 32 Spor'un yeni başkanı oldu

Lig'de mücadele eden Isparta 32 Spor'un yeni başkanı Gültekin Özdemir oldu.

Ispartaspor'un Olağan Genel Kurulu kulüp tesislerinde gerçekleştirildi. Divan Başkanlığı'na Mustafa Özsavlu, üyeliklerine Sedat Cican ve Kubilay Kapı getirildi. İş insanı Gültekin Özdemir kulübün yani başkanı oldu. Kongrede gündem maddeleri tek tek okunarak onaylandı.

Kongrede konuşan Isparta 32 Spor Başkanı Gültekin Özdemir, camiayı birlik ve beraberliğe davet ederek, "Ispartaspor'umuzun olağan genel kurulunu bugün gerçekleştirip yeni sezon hazırlıklarına başladık. Geçtiğimiz yıl ikinci başkanlığını yaptığım Ispartaspor'umuza kent büyüklerimiz ve Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen'in önderliğinde başkanlığa şahsıma uygun gördüler. Geçtiğimiz sezondan bu döneme kadar içinde bulunduğumuz tüm faaliyetleri bu doğrultuda gerçekleştirdik. Şimdi ortaya yeni bir vizyon koyma zamanı. Bu yıl sportif başarının yanı sıra takımın kulüp içerisindeki kurumsal yapıyı oluşturmak, düzenli gelir kaynağı bulmak ve tesisleşme adına atılacak adımlara öncülük etmek hedeflerimiz arasında" dedi.

Ispartaspor'un şehrin en büyük değeri ve marka yüzü olduğunu söyleyen Özdemir şöyle devam etti:

"Bu markaya sahip çıkmak her şeyden önemlisi daha ileriye taşımak boynumuz borcu, bu da bizim en temel görevimizdir. Ispartaspor'un mali yönden de güçlü olması için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Borcu olmayan ve ulusal kulüp lisansı alan bir takım olacağımızın sözünü veriyoruz. Isparta'da futbol kültürüyle beraber bu kulüp kültürünün temellerini atacağımız bir yıl olacak."