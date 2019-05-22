Gülün başkenti Isparta Ardıçlı'da gül hasadı başladı

Dünya gül yağı ihtiyacının yüzde 65'lik kısmını tek başına karşılayan Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı köyünde gül hasadı başladı. Kentin ilk kez açan güllerinin yer aldığı Ardıçlı'da hasat Haziran ayına dek devam ederken, bölgede sezon boyunca Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Denizli ve Şanlıurfa'dan gelen işçiler gül toplamada çalışıyor.

“Bu yıl rekolte oldukça yüksek”

Bu yılki hasat sezonunun geçen yıla göre mevsimsel koşullardan dolayı geç başladığını kaydederek İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Ardıçlı Köyü eski muhtarı ve üretici Yakup Yolcu, “Isparta'nın ilk önce gül açan köyü burası. Isparta deyince akla Ardıçlı geliyor. Burada Nisan ayının 15'inden itibaren gül açmaya başlıyor, Haziran ayının 10-15'ine kadar devam ediyor. Bu sene mevsim dolayısıyla biraz geç kaldı. Şu anda rekoltemiz oldukça yüksek, verim oldukça iyi. Burası, tarım ve turizm açısından oldukça güzel bir yer” dedi.

Isparta ve birçok ilden gelen işçiler gül toplama işinde çalışıyor

Gül toplama çalışmalarının sabahın erken saatlerinden itibaren başladığını anlatan Yakup Yolcu, “Bizim burada işçi olarak çalışan Romanlar var. Keçiborlu merkez, Isparta, Burdur, Afyonkarahisar, Denizli ve Şanlıurfa'dan geliyorlar. Kilogramı 170 kuruştan gül toplanıyor. Kişi ne kadar gül toplarsa, o kadar da para kazanıyor. Ardıçlı köyümüzde yaklaşık 3 bin dekar kadar gül bahçesi var. Sezonda yaklaşık 800 - 900 ton arasında gül rekoltesi elde ediliyor. Köyümüzde aynı zamanda ikisi küçük, biri büyük olmak üzere 3 tane gül ürünü imal edilen tesis bulunuyor ve yaklaşık bin 300 ton kapasiteli tesislerde üretim yapılıyor” diye konuştu.

Ardıçlı ve Isparta genelindeki gül hasadının Haziran ayına dek devam etmesi bekleniyor.