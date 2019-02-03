Günaydın, Afrin Şehidi Ali Yılmaz için okutulan Mevlide katıldı

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz

okutulan Mevlidi Şerif'e katıldı.

Türkiye Kamu-Sen Isparta Şubesi tarafından Garnizon Şehitliğinde okutulan Mevlidi Şerif'e katılan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Şehidimiz vatanımız, milletimiz için yani yurdumuzun bekası için şehit düşmüştür. Şehitlerimiz vatanı vatan yapanlardır. Allah'tan tüm şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi.

Okunan Mevlidi Şerife, Isparta halkının yoğun katılım sağlamasının, halkın şehitlerine ne kadar önem verdiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Günaydın, “Şehitlerimize önem veren vatandaşlarımıza bende vatanımız, milletimiz, bayrağımız adına teşekkür ediyorum. Bu dualar ülkemizin varlığına ve bütünlüğüne de etki edecektir. Ülkemiz, memleketimiz, milletimiz ebediyen var olsun diyorum” şeklinde konuştu.