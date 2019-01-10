Günaydın: “Esnafımız ve halkımız, bana hizmet etmenin zevkini yaşatıyorlar”

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, kentteki esnafları ziyaret etmeye devam ediyor. Esnafını istek ve taleplerini dinleyen Günaydın, Isparta'nın esnafının, sanatkarının farklı bir güzellik taşıdığına değindi.

‘Her zaman esnafımızla, sanatkarımızla, vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz' diyen Belediye Başkanı Günaydın, “Esnafımıza daha farklı nasıl yardımcı olabiliriz düşüncelerini taşıyoruz, kendilerinin görüşlerine başvuruyorum. Bu ziyaretlerde sevginin, coşkusunun en güzelini yaşıyoruz. İnsanlar sevgisiz yaşayamaz, tüm Isparta halkından sevgi gördüğümü hissediyorum. ‘Ziyaretlerimde elimizden gelen daha başka bir şeyler var mı?' diye karşılıklı görüş alışverişinde bulunuyorum. Esnafımızı, Isparta halkımızı seviyorum, hizmet etmenin zevkini bana yaşatıyorlar. Bu duygularla da besleniyorum. Bu ziyaretlerin Isparta'mıza hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.