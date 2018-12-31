Günaydın: “Esnafımıza, halkımıza canımız feda”

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, beraberindeki belediye meclisi üyeleri ile birlikte Halıcılar, Tuhafiyeciler, Manifaturacılar, Dokumacılar ve Kilimciler Odası Başkanı Mehmet Dolaksız ve yönetimini ziyaret etti. Oda Başkanı Mehmet Dolaksız, “köy garajı esnafları başta olmak üzere kiracılara zam yapmadığınız için başkanım sizlere teşekkür ederiz. Pazaryerlerinde pazaryeri ücretlerine zam yapmadığınız için ayrıca teşekkür ediyoruz. Hastanenin taşınması ve ITKM'den dolayı esnafımız zor durumda. ITKM'nin bir an önce açılmasını talep ediyoruz. Bir de yeni otogarın bulunduğu alana pazaryeri yapılmasını diliyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, “Hiçbir zaman ihtiyaçlar bitmez. Birkaç küçük istekler oldu bunları en kısa zamanda yaparız. ITKM ile ilgili olarak geçen günlerde başkan yardımız ve hukukçumuz uzun bir açıklamada bulundu. Bu hizmet devlete geçti diye sevinirken, bunların da çalışmadığı, yapmadığı ortaya çıktı. Bu konuyu çözeceğiz, böyle kalacak değil. Bunun da hakkından geleceğiz. Birileri de ‘ben tekmeyi vuracağım, içeriye gireceğim' diyor. Açık buyursun girsin, her taraf açık zaten. Böyle anlamsız ve bilgisiz konuşmalar esnafımızın kafasını karıştırır. Zaten amaçları da bu, bulanık suda balık avlayabilir miyiz? hesaplarına girenler var. Bulanık suda, eğer orada balık yoksa avlayamazsın. Av yapamazsın, böyle avcılarımız da çıkıyor” dedi.

Bu konuyla ilgili olarak bir dosya hazırlandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağını aktaran Günaydın şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımıza da konuyu ileteceğiz, rica edeceğiz olmazsa biz kendimiz yapacağız. Belediyemizin buna gücü yeter. Halkımız biraz müsterih olsun, sizler müsterih olun. Sizlerde yapılan çalışmaları takdir eden bir Isparta halkısınız. Pazaryerlerine on seneden buyana zam yapılmadı. Dün müstecirlerimizi topladık, yüzde 38.5'luk zam oranı yerine yüzde bir yaptık. Biz esnaf adına bazı şeyleri ciddi anlamda göğüslüyoruz. O kanunun karşısında görevimizi yerine getirdik, yüzde bir zam yaptık. Göğsümüzü halkımız adına kalkan oluyoruz. Biz bir kalkanız, neye karşı esnafa, halkımıza karşı. Bunu korkmadan çekinmeden yapıyoruz. Halkımız yaşamalı, mutluluk duymalı, refaha kavuşmalı. Yeni dönemde daha büyük rahatlıklar gelecek. Biz burada her şeyden önce esnafımızın yanındayız. Isparta halkı ve esnafı olarak büyük bir mücadeleye giriyoruz, o da sürümden kazanç olacak. Esnafımıza halkımıza canımız feda, çalışacağız.”