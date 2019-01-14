Günaydın, Isparta Şehirlerarası Terminal inşaatını inceledi

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın beraberindeki MHP İl Başkanı Nail Bayram, Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin, belediye meclisi üyeleriyle birlikte 200 dönüm alan üzerinde inşaat çalışmaları devam eden Isparta Şehirlerarası Terminal, AVM, Kırsal Terminal çalışmalarını yerinde inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Günaydın, inşaatın tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Günaydın, “Köy garajının tamamen kaba çalışmaları ve çatı çalışmaları bitti. İnşaatın tesisat ve kaba çalışmaları tamamlandı. Kulemizin inşaatı da hızla devam ediyor. Bu kule Isparta'ya has özel bir çalışma. Bu tasarımın tamamı bize aittir. Kalıcılığı esas aldık, torunlarımıza, geleceğimize ait bir proje. 140 milyon liralık bir yatırımı Isparta Belediyesi yapıyor, hiçbir yerden kredi falan alınmadı. Bunun projesi 7-8 milyon liraya mal oluyor, bu projeyi de Isparta Belediyesi olarak kendimiz çizdik. Aynı Gül Küçük Sanayi Sitesinde olduğu gibi. Bana parayı nereden buluyorsun diyenler oluyor, işte bir projesi bile 7-8 milyon lira tutuyor” dedi.

Otogar kule çalışmalarında ciddi bir aşamaya daha geçildiğini ve kulenin seyir terası bölümünün çeliklerinin yerleştirildiğini anlatan Günaydın, “Bu konulan demirler yurt dışından geldi. Bu demirlerin üzerine özel cam balkon yapılacak. Kulede 68 metreye geldik, 96 metreye çıkacak. Hiçbir kuleyle benzerlik taşımıyor. Isparta'mızın en güzel temsilcilerinden birisi de burası olacak. Bunun benzeri çok değişik çalışmalarımız var, bunlar yapıldığı zaman müzeleriyle de birlikte şehrimize yağmur gibi turist gelecek, bunu bir yere yazsınlar. Birkaç sene içerisinde bu görülecek. Birbirini etkileyen bağlantılı projeler. Etnografya Müzesi bitti, Ergenekon Müzemiz de bitmek üzere. Mevcut Etnografya Müzesine 400 metre daha Ergenekon Müzesi yapılıyor. Hayal mi, yapıldı zaten, yerinde görün. Bitmek üzere, ben bunları bitiriyorum. Zatın biri beni açılışına davet edecekmiş, 15-20 gün sonra Gökkubbe altında yapmış olduğumuz spor tesisimiz bitiyor buyursun gelsin, buradan davet ediyorum. Açılışına gelsinler, davet ediyorum. Doğru söylemiş ‘Yusuf Ziya Günaydın ile birlikte açacağız' demiş, evet beraber açacağız yine, buraya gelecek birlikte açacağız. İnşallah bu çalışmalar Isparta'mıza hayırlı olsun. Birileri de hayal projeler diyor. Otobüs durağından bahsediyorlar. Bu otobüs duraklarını bu hafta koyuyoruz, üstelik biz imal ediyoruz, en kaliteli bir şekilde. Bunlar proje değil, işte proje burası. Öyle boş konuşacağına gel buraları bir gez. Buralar Isparta'nın projesi, yerli malı ve Isparta'nın belediyesi kendi imkanlarıyla, helal paralarla yapılıyor. Isparta'mıza bu yapılar hayır, uğur, bereket getirsin temennisinde bulunuyorum” şeklinde konuştu.

İnşaat çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Proje Müdürü Mehmet Erdem de, projenin can alıcı noktalarından birisinin de hol bölümünde bulunan çatı kaplaması olduğunu dile getirdi. Erdem, çatı kaplamasının 10 parçadan oluştuğunu bunlardan 5'inin sabit, diğer 5'inin ise hareketli olduğunu ifade ederek, hem havalandırma hem de gökyüzünü görebilme amacıyla açılabildiğini kaydetti. Erdem, “Başkanımızın düşünmüş olduğu bir detay. Her noktasıyla çok ilginç bir proje. Kulesiyle, kubbeleriyle, giriş alanlarıyla, avm, döner restaurant, sinemalarıyla. Ben de böyle bir projenin başında olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.