Günaydın: “Isparta'yı 550 bin nüfusa göre hazır hale getirdik”

Çalışmalar kapsamında bölgede 75 kilometre içme suyu hattı, 80 kilometre kanalizasyon hattı ve 40 kilometre yağmur suyu hattı yapılacak. Şu ana kadar 3750 metre içme suyu, 3 bin metre kanalizasyon hattı ve 1500 metre civarında da yağmur suyu ana hattı döşemesi yapıldı. Yine bölgede 8 adet büyüklükleri 40 ile 52 dönüm arasında değişen yeşil alan ayrıldı. Bölgede bir yandan da inşaat ruhsatları verilmeye başlandı.

Isparta Belediyesi bin 800 dönüm alanı kapsayan Gölcük Yolu ile İstanbul Yolu arasında kalan bölgedeki yol açma ve altyapı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bölgede Paşaoğlu Caddesi olarak da bilinen ve Gölcük Yolu ile İstanbul Yolunu birbirine bağlayacak olan 30 metre genişliğindeki 206 caddenin yol açım çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da çevre yolu niteliğindeki 206 caddede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Yenişehir'e 195 kilometrelik altyapı

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Tüm çalışmaları kendi imkanlarımızla yapıyoruz, ihale sistemi kullanmıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz, Gökkubbe altı Fatih, Muzaffer Türkeş mahallesinin hizası olan 1800 dönümlük bir alanda çalışıyoruz. Bu bölgemize 75 kilometre içme suyu hattı, 80 kilometre kanalizasyon hattı ve 40 kilometre yağmur suyu hattı yapılacak. Şu anda ana hatları bitirmek üzereyiz. 3 bin 750 metre içme suyu, 3 bin metre kanalizasyon hattı ve bin 500 metre civarında da yağmur suyu hattı döşemesi yapıldı. Yeniden bir şehir kuruyoruz. Belediye imkanlarının üzerinde bir çalışma yapıyoruz.”

İnşaat ruhsatları verilmeye başlandı

Belediye Başkanı Günaydın, “Bu bölgemizde inşaat yapım ruhsatları da verilmeye başlandı. Isparta'mız için ‘arsalar pahalı, bol arsa bulamıyoruz, imara açılan yerler yetersiz' deniyordu. İki seneden buyana eski yerleşim bölgelerinde de bir çalışma yaptık. Gülcü, Sülübey, Emre, Karaağaç Mahallesine kadar yeni planlamalar yaptık. Bir Yeni şehir meydanı projemiz ve imar alanı çalışmalarımızda devam ediyor. Bu da bin dönümün üzerinde. 7 kat yapı izni verildi” dedi.

“Şehrimiz 550 bin nüfusa hazır”

Başkan Günaydın, “Buralarda yapıldığı takdirde, Isparta'mızda bu bahsettiğimiz alanlar 300 bin nüfus barındıracak. Şu anda 230 bin mevcut nüfusumuz var, 300 bin nüfus daha gelirse biz şehrimizi ileriye yönelik 550 bin nüfusa göre hazırladık. Aynı zamanda Kara Havacılık Okulumuz var. Bin personel geldi, bin personel daha gelecek. Bu personellerin büyük çoğunluğu yeni kurduğumuz Çünür Yenişehir'de ikamet etmeye başladı. Isparta'yı 300 bin ilave nüfusu yapacak imar hazır vaziyette. Çünür'de bin 200, Yenişehir'de bin 800 dönüm, bin dönümde yeni alan hazır” diye konuştu.

Yenişehire 30'luk yollar

“Burada yollarımız oldukça geniş” diyen Başkan Günaydın, “Yenişehir ve Çünür Yenişehir'de yollarımız 30'ar metre genişliğinde. Hem şehrimize yeni 300 bin nüfuslu bir imar hazırlıyoruz, hem de gelecekte raylı sistem hattı olduğu zaman, yollarımızın genişliği bunlara tam manasıyla hazır halde olacak. Raylı sistem yapılabilmesi ve çalışabilmesi için bir milyon nüfus olması lazım. Bir milyon nüfus olmadığı takdirde raylı sistem hiçbir vilayette ekonomi açısından rantabıl çalışamaz. Şimdi böyle kandırmaca laflar yakın bir süre içerisinde söylenebilir. Söylenebileceğini tahmin ettiğim için bende Isparta halkımızı şimdiden bilgilendirmek istiyorum. Yani yollarımız 30 metre. En geniş yollarımızdan birisi Mimar Sinan Caddesi o da 12 metre, kaldırımlar da buna dahil. Biz burada 30 metreden bahsediyoruz. Yeni planlanan sanayi çarsısında da yollar 30 metre genişliğinde. Biz 100-200 sene ileriyi düşünerek şehircilik yapıyoruz. Bu Türkiye'de yapılmış bir şey midir? Hayır. Bunu şehircilik açısından ilk defa Isparta yapıyor. Bizim belediyemiz yapıyor, şehirci mimar olarak ben yapıyorum” şeklinde konuştu.

“Geleceğimizi şehircilik açısından teminat altına aldık”

Günaydın şöyle devam etti: “Geleceğimizi şehircilik açısından teminat altına aldık. Raylı sistemlerin yolları hazır, gelecekte çok rahatlıkla yapılabilecek. Bunu görmek belki biraz daha uzun zaman isteyecek. Türkiye'de 5-10 sene ileriyi görmeden şehircilik, yapılaşma çalışmaları oluyor. Biz burada 100-200 sene öteyi görerek çalışıyoruz. Aşağıdaki şehir meydanını kurduğumuzda burada da bin sene öteyi düşünüyoruz. Bu şekilde bir çalışma yapılıyor. Isparta'nın geleceği noktasında şimdiden çözülmüş şehircilik çalışması yapılmıştır. Ayrıca önümüzdeki devrede inceleme çalışmaları bitti. Üniversite hattımıza yeni körüklü otobüs koyduk. 4 olan araç sayısını 6'ya çıkardık. Şu an şehrimiz rahatladı. Zamanı gelince Mimar Sinan Caddemiz dar. SDÜ-Kaymakkapı Meydanı arasında Monaray sistemi yapma projemiz var. Bunun da fizibilite çalışmalarını yaptık, ancak bunun için de daha çok erken. Yeni otobüslerimizle bunu çözüyoruz, rantabıllığı da düşünmemiz lazım. Zamanı gelince bu da olabilir. Bunu Isparta halkımızın önemle bilmesi gerektiğini istiyorum. Ben bilimsel çalışıyorum, asırları düşünüyoruz. Kısır siyasetin gereksiz, yersiz kandırmaca olaylarıyla yürümüyorum. Ben kararlı ve doğru olan, Isparta'mızın geleceği ile ilgileniyorum. Yeni şehrimize kalıcı bir imza koyuyoruz ve bu konuda tüm gücümüzle çalışıyoruz. Hiçbir şeyden kaçmadan 1800 dönümlük alanda çalışıyoruz. Bu çalışmaları ihaleyle yapmıyoruz, ihale bedelinin sekizde birine mal ediyoruz. Boruları, malzemeleri satın alıyor ve ekibimizle yapıyoruz. Bu başarılı çalışmalarından dolayı da Fen İşleri Müdürlüğü ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum.”