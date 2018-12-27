Günaydın, muhtarları ağırladı

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'a hizmetlerin karikatürize edilmiş tablosu hediye edildi.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Keçeci Mahallesi Muhtarı Gökhan Büyükleblebi ve Hızırbey Mahallesi Muhtarı Zeynep Yiğit'i ağırladı. Ziyarette Keçeci Muhtarı Büyükleblebi, mahallelerine kazandırılan Çayboyu, Gökçay ve Etnografya Müzesinden dolayı, bu hizmetlerin karikatürize edilmiş tablosunu Başkan Günaydın'a takdim etti. Hızırbey Mahallesi Muhtarı Zeynep Yiğit ise Başkan Günaydın'a ve ekibine yaptığı çalışmalardan dolayı yazdığı bir mektupla teşekkür etti.

Günaydın, “Muhtarlarımız yapılan hizmetleri unutmuyorlar ve bizlere teşekkür etmeye gelmişler. Hızırbey Mahalle muhtarımız daire müdürlerimizi ve personelimizin çalışmalarını çok beğenmiş ve buna karşın bizlere bir mektupla teşekkür ettiler. Müdürlerimizin takdir edilmesinden dolayı bende çok mutlu oldum. Hiçbir zaman hizmet yerde kalmaz, karşılığı halktan görülür. İhtiyaçlar bitmez, bitmemeli de. Herkes bir ihtiyaç üretmeli ve bizde yapmalıyız. Tüm Isparta'mızda 40 senede yapılamayan bir iş bir dönemde yapılarak halkımıza teslim edildi. 1200 kilometre asfalt, 1850 kilometre yağmur suyu Isparta'nın altına döşendi. Tüm şehrimizin bağlantıları yenilendi. Isparta'mız yeni Isparta oldu. Isparta'mızın yüzde 98'lik bölümünü bitirdik, bunun farkında olan muhtarlarımız bizlere teşekküre geliyorlar, mahallelerine astıkları pankartlarla teşekkürlerini iletiyorlar. Tüm muhtarlarımıza da nezaketlerinden dolayı da teşekkür ediyorum” dedi.