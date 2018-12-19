Günaydın, Özel Uygulamalı ve İş Okulu'nda

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Özel Uygulama ve İş Okulu'nda öğrenci ve aileleriyle buluştu.

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Özel Uygulama ve İş Okulunu ziyaret etti. Okul Müdürü Sedat Sarım, okul öğretmenleri ve veliler tarafından karşılanan Günaydın, özel çocukları sınıf ve atölyelerinde ziyaret etti, yaptıkları çalışmaları inceledi. Çocuklarla sohbet eden Günaydın ardından veliler ile buluştu. Okul Müdürü Sedat Sarım, okul ve ihtiyaçları noktasında bilgilendirmede bulundu. Veliler ise Başkan Günaydın'ın bugüne kadar kendilerini hiçbir alanda yalnız bırakmadığını dile getirirken, teşekkür etti.

Yusuf Ziya Günaydın, “Bazı üzüntü veren olaylar zannederiz ancak onun da Allah'ın bir lütfu olduğu görülür. Anneliğin ve anne olmanın en şereflisini, ulvisini yüce Rabbim belki sizlere verecektir” ifadesinde bulundu.

Günaydın, “Mutlaka üzülüyorsunuz. Bu çocuklarımız altın çocuklarımız. Sizde bu altınların annesisiniz” görüşlerinde bulundu.

Okuldaki incelemeleri ve talepler doğrultusunda çocuklar için bulunan oyun alanını zayıf bulduğunu ve bu konuda gerekli yardımın yapılacağını dile getiren Başkan Günaydın, yine engelli çocuklara yönelik yeni çalışmalar yaptıklarını ve oyun alanları oluşturulduğundan da bahsetti.