Günaydın: “Şehrimizin gelişimi noktasında çalışmalarımız devam ediyor”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Kara Havacılık Okulunun Türkiye'de önemli pilotlar yetiştirdiğini bundan dolayı da büyük gurur yaşadıklarını söyledi.

Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Kara Havacılık Okuluna girişinde Tuğgeneral Nadir Gündüz ve beraberindeki komutanlar tarafından karşılandı. Başkan Günaydın, MHP Merkez İlçe Başkanı Gürsan Taştekin ve belediye meclisi üyeleriyle gerçekleştirdiği ziyarette, Kara Havacılık Okulu gelmeden önce Isparta Belediyesi olarak imar çalışmalarını yaptıklarından bahsetti. Günaydın, komutanlık bünyesinde görev yapacak personeller için ilk etapta Çünür Yenişehir'in hazırlandığını ve gelen misafirlerin çoğunun aileleri ile birlikte bu mahalleyi tercih ettiklerini söyledi. Günaydın, “Çünür Yenişehir'i Kara Havacılık Okulumuza hazır halde sunduk, burada askerlerimize ve ailelerine güzel bir yaşam alanı hazırladık” dedi.

“Önemli hazırlıklar yaptık”

2020 yılında bin kişilik daha bir gurubun geleceğini dile getiren Başkan Günaydın, gelecek olan personel için de şimdiden hazırlıkların yapıldığını bunun da Gölcük Yolu ile İstanbul Yolu arasında kalan 1800 dönümlük Yenişehir olduğunu belirtti.

Bu bölgede de içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu başta olmak üzere her türlü altyapı çalışmalarının tamamlandığı dile getiren Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, bu bölgede de isteyenlerin inşaatlarına başlayabileceğini duyururken, “Birkaç yıl içerisinde de orada oturum sağlanabilecek. Yine Emre, Sülübey, Gülcü ve Karaağaç Mahalleleri gibi eski yerleşim yerlerimizde de yeni imar alanları oluşturduk, düzenlemeler yaptık. Yeşil alanlarıyla yeni modern şehirler kurduk. Bu bölgelerde de inşaatlar hızla yapılabilecek. Bununla birlikte yine yeni konut alanlarını da içerisinde barındıracak büyük kent meydanının da bulunduğu fuar alanımızın projeleri de hazır. Isparta Belediyesi olarak gelecek olan misafirlerimiz için meclis üyelerimizle birlikte önemli hazırlıklar yaptık ve çalışmalarımızla önde gidiyoruz. Şehrimizin gelişimi noktasında çalışmalarımız zincirleme devam ediyor. Bu bilgileri Kara Havacılık Okulu Komutanımız Tuğgeneral Nadir Gündüz'e de aktarma imkanı bulduk. Isparta Belediyesi olarak yeni gelecek olan nüfusa da hazırız” şeklinde konuştu.